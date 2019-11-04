Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Ne yaptın Horozum!

Ne yaptın Horozum!

Denizlispor sahasında Sivasspor’a boyun eğerken taraftarının protestosuna uğradı

Giriş Tarihi: 4.11.2019
Ne yaptın Horozum!
Gençlerbirliği'ni deplasmanda yenerek son veren Denizlispor, evinde Sivasspor'a mağlup olmaktan kurtulamadı: 0-2. Konuk ekibin gollerini 41. dakikada Hakan Arslan ve 90+1'de Kone attı. Süper Lig'de geçen hafta Gençlerbirliği'ni deplasmanda mağlup eden Denizlispor, sahasında Demir Grup Sivasspor'a kaybetti: 0-2. Bu skorla iç sahada üst üste dördüncü mağlubiyetini alan yeşilsiyahlı ekip, 11 puanla kaldı. 20. dakikada Denizlispor tehlikeli geldi. Barrow, sol kanattan sürüklediği topu ceza sahasına çevirdi, Mehmet Akyüz'ün gelişine şutu yandan auta çıktı. 41'de taçtan gelen topu ceza sahası sol aut çizgisinden Yatabare, Mert Hakan'ın önüne çıkardı. Mert'in şutunda kaleci ayaklarıyla gole engel oldu, H.Arslan önünde bulduğu topu tamamladı: 0-1. 85'te Recep Niyaz'ın serbest vuruştan ortasına Oğuz'un kafa vuruşu dışarıya gitti. 90+1'de Sivasspor'da Emre'nin ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Arouna Kone, sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 0-2. Karşılaşma 2-0 Sivasspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ne yaptın Horozum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN