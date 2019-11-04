Ne yaptın Horozum!

Gençlerbirliği'ni deplasmanda yenerek son veren Denizlispor, evinde Sivasspor'a mağlup olmaktan kurtulamadı: 0-2. Konuk ekibin gollerini 41. dakikada Hakan Arslan ve 90+1'de Kone attı.
Süper Lig'de geçen hafta Gençlerbirliği'ni deplasmanda mağlup eden Denizlispor, sahasında Demir Grup Sivasspor'a kaybetti: 0-2. Bu skorla iç sahada üst üste dördüncü mağlubiyetini alan yeşilsiyahlı ekip, 11 puanla kaldı.
20. dakikada Denizlispor tehlikeli geldi. Barrow, sol kanattan sürüklediği topu ceza sahasına çevirdi, Mehmet Akyüz'ün gelişine şutu yandan auta çıktı. 41'de taçtan gelen topu ceza sahası sol aut çizgisinden Yatabare, Mert Hakan'ın önüne çıkardı. Mert'in şutunda kaleci ayaklarıyla gole engel oldu, H.Arslan önünde bulduğu topu tamamladı: 0-1.
85'te Recep Niyaz'ın serbest vuruştan ortasına Oğuz'un kafa vuruşu dışarıya gitti. 90+1'de Sivasspor'da Emre'nin ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Arouna Kone, sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 0-2. Karşılaşma 2-0 Sivasspor'un üstünlüğüyle sona erdi.