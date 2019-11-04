Uzay macerası için akın akın geliyorlar

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BUGÜN NELER OLDU

Ege Serbest Bölgesi'nde kurulu olan Uzay Kampı Türkiye, yaz tatili sonrasında yeni sezonunda da 7-18 yaş arasındaki katılımcılara unutulmaz bir uzay deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Topraksız tarım, uzay giysileri, Mars turu, Discovery Uzay Mekiği, yer kontrol merkezi ve uluslararası uzay istasyonunun bulunduğu alanda teleskopla gökyüzünü inceleyen, ay yürüyüşü yapan ve simülatörleri kullanan çocuklar, kampta kendilerini tıpkı bir astronot gibi hissetme fırsatı buluyor. Dünyanın iki uzay kampından biri olan İzmir'deki kampta, çocuklar sihirli kürede güneş sistemi, dijital planetaryumda konum astronomisi, gök atlası yapımı atölyesi ve teleskopla gezegen ve yıldız gözlemi etkinliklerine katılma fırsatı buluyor.Dünyanın dört bir yanından katılımcıları ağırladıklarını söyleyen Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Emre Aday, "Türkiye'nin her yerinden okullar uzay kampını ziyaret ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Pakistan'dan, Hindistan'dan birçok okulumuz kamp programı için rezervasyon yaptırıyor" diye konuştu.