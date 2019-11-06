Pınar Karşıyaka Belçika deplasmanında

FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda averajla lider durumda bulunan yeşilkırmızılı ekip, üçüncü maçında bugün Phoenix Brüksel'e konuk olacak. Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Phoenix Brüksel'le karşılaşacak. İlk 2 maçında 1 galibiyet ve 1 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, averajla lider durumda bulunduğu grubun üçüncü maçında TSİ 22.30'da Brüksel'deki Neder-Over-Heembeek Spor Salonu'nda Phoenix Brüksel'le karşı karşıya gelecek.
Avrupa kupalarında 212. maçını oynayacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 211 maçta 108 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 16 bin 656 sayı atan yeşil- kırmızılı ekip, potasında 16 bin 412 sayı gördü.