Zeytinde “kırma” mesaisi

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zeytin yetiştiriciliğinde önemli paya sahip olan Edremit Körfezi'nde üreticilerin, son yıllarda talebi artan "kırma zeytin" mesaisi başladı. Özellikle Ege sofralarında sıkça tercih edilen kırma zeytin, dalından toplanan Ayvalık ve Edremit tipi yeşil zeytinlerin taş ya da tahtalarla kırılmasıyla elde ediliyor. Zeytin üreticileri kırdıkları zeytinleri, tatlı su dolu kaplarda olgunlaştırdıktan sonra çarşı ve pazarda satışa çıkarıyor. Edremit Ticaret Odası (ETO) Meclis Başkanı ve zeytin üreticisi Mehmet Hakkı Semerci, kırmalık olarak tabir edilen ham yeşil zeytinin pazarlarda kilogramının 5 ila 8 liradan alıcı bulduğunu, olgunlaştırılmış halinin ise tane büyüklüğüne göre kilogramı 15-18 liradan satıldığını söyledi. Semerci, yeni sezon mahsulü zeytini bir an önce olgunlaştırıp sofralara getirmek istediklerini söyledi.