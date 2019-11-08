Boşaltılan köye akın ediyorlar

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Sarayköy ilçesine bağlı Sazak Mahallesi sakinleri, 1982 yılında heyelan tehlikesinden dolayı yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Büyük Menderes Nehri yakınına taşındı. Sazak Dağı etrafında kurulan "Eski Sazak"ı istemeden de olsa terk etmek zorunda kalan mahalleli ise anılarını geride bırakarak yeni yaşam alanlarında kendilerine hayat kurdu. Zorunlu iskanın yaşandığı mahalle, aradan geçen 37 yılın ardından doğa ve fotoğraf tutkunlarının rotasına girmeye başladı. Yurt içi ve dışından gelen turistler, yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından Eski Sazak'a ulaşıyor. Patika yoldan ilerleyen ziyaretçiler, yorucu da olsa bir dönem 60 hanenin bulunduğu 1000 rakımındaki Eski Sazak'a varıyor. Dağın yamacındaki yıkılmış duvarlar, kırık mezar taşları ve yeşile bürünmüş evler ziyaretçilerini karşılıyor. Film platosunu andıran Eski Sazak, manzarasıyla da insanları büyülüyor.Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, eski Sazak köyünün eşsiz bir manzaraya sahip olduğunu söyledi. Bölgenin film platolarını aratmadığına işaret eden Özbaş, yerli ve yabancı misafirlerin burayı görmek için Sarayköy'e akın ettiğini belirtti. Sazak Mahallesi Muhtarı Ali Sazak ise eski yerleşim alanındaki boş evlerin doğa ile bir bütün haline geldiğini kaydetti.