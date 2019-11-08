MÜSİAD İzmir’den Azerbaycan çıkarması

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MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Başkanı Bilal Saygılı'nın başkanlığındaki MÜSİAD İzmir heyeti, Azerbaycan'a Ticari ve Kültürel İş Gezisi Programı gerçekleştirdi. Birçok ülkedeki temsilcilikleri aracılığı ile Türkiye'deki iş adamlarına dünyada ticaretin kapısını açan MÜSİAD, bu kez Azerbaycan'a MÜSİ- AD İzmir Şubesi üyelerinden oluşan 30 kişilik iş adamı topluluğu ile çıkarma yaptı. Program hakkında açıklama yapan MÜSİ- AD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "İhracatımızı artırmak, ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek için İzmir'den üyelerimizden oluşan 30 kişilik heyetle, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a iş gezisi düzenledik. Programda Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi ve Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneği (AKİDER) Başkanı Dr. Asıf Kurban ile yaptığımız işbirliğinde üst düzey önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Bakanlıklar düzeyinde resmi görüşmelerin yanı sıra iş insanları ile yapmış olduğumuz ortak yatırım ve ticaret imkanları ikili görüşmelerin neticelerini kısa zamanda alacağımıza inanıyorum" dedi.