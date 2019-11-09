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Denizli’de ibre

Uzun yıllar Beşiktaş’ta oynayan , Y.Denizlispor teknik direktörü olarak rakip olacak. Başarılı teknik adam, “Bu kötü gidişe son verebilecek potansiyele sahibiz” diyerek takımını üç puana odaklıyor

Giriş Tarihi: 9.11.2019
Denizli’de ibre Kara Kartal
Süper Lig'de evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilerek iç sahada üst üste 4. yenilgisini alan Yukatel Denizlispor'da, gözler Beşiktaş maçına çevrildi. Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen sembol isimlerden Şifo lakaplı Mehmet Özdilek eski takımına karşı bu kez Denizli ekibiyle rakip olacak. Özdilek, "Önümüzde yeni bir hikâye yazacağımız bir maç var. Beşiktaş maçını kazanarak tekrar bir gündem oluşturmak istiyoruz. Bunu yapabilecek kalitemiz, gücümüz ve potansiyelimiz de var. Doğru düşündüğümüz şeyleri sahaya yansıtmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

OLCAY: BÜYÜK MAÇLARI İYİ OYNUYORUZ
BEŞIKTAŞ'TA yıllarca futbol oynayan ve şimdilerde Yukatel Denizlispor forması altından başarılı bir oyun ortaya koyan Olcay Şahan, önemli bir müsabakaya çıkacaklarını belirtti. Takım olarak bu karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ifade eden Şahan, "Benim için de özel bir karşılaşma olacak. Beşiktaş'ta 5 yıl geçirdim. Türkiye'nin en büyük camiasına karşı oynayacağımızı biliyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Büyük maçları iyi oynayan bir ekibiz. Bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi. Deneyimli futbolcu bulundukları konum hakkında da şunları söyledi: "Bulunduğumuz yer bizim için iyi değil. Daha üst sıralarda olmayı hedefliyoruz. Denizlispor, 9 sezon sonra Süper Lig'e yükseldi. Kalıcı olabilmek için de camianın birlik ve beraberlik içinde olması gerekiyor. Taraftarlarımız bizi ne kadar çok desteklerse, sahadaki performansımız artacaktır" diye konuştu.

RODALLEGA DÖNÜYOR
Trabzonspor ile sözleşme yenilemeyen ve Denizlispor'a sezon başında imza atan Hugo Rodallega sakatlığını atlattı. Özdilek'in forma vermesi halinde Kolombiyalı golcü Beşiktaş'a karşı sahada olacak. Stoper Sapunaru'nun cezası sona ererken. tek eksik ise sakat olan Estupinan…

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Denizli’de ibre Kara Kartal
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