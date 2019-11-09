Denizli’de ibre Kara Kartal

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilerek iç sahada üst üste 4. yenilgisini alan Yukatel Denizlispor'da, gözler Beşiktaş maçına çevrildi.Özdilek, "Önümüzde yeni bir hikâye yazacağımız bir maç var.Doğru düşündüğümüz şeyleri sahaya yansıtmak zorundayız" ifadelerini kullandı.BEŞIKTAŞ'TA yıllarca futbol oynayan ve şimdilerde Yukatel Denizlispor forması altından başarılı bir oyun ortaya koyan Olcay Şahan, önemli bir müsabakaya çıkacaklarını belirtti. Takım olarak bu karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ifade eden Şahan,İyi hazırlanıyoruz. Büyük maçları iyi oynayan bir ekibiz. Bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi. Deneyimli futbolcu bulundukları konum hakkında da şunları söyledi: "Bulunduğumuz yer bizim için iyi değil.Kalıcı olabilmek için de camianın birlik ve beraberlik içinde olması gerekiyor. Taraftarlarımız bizi ne kadar çok desteklerse,diye konuştu.Trabzonspor ile sözleşme yenilemeyen veÖzdilek'in forma vermesi halinde Kolombiyalı golcü Beşiktaş'a karşı sahada olacak. Stoper Sapunaru'nun cezası sona ererken. tek eksik ise sakat olan Estupinan…