Ellerini ısıran Yusuf kendine zarar veriyor

BUGÜN NELER OLDU

MANISA'DA yaşayan Serdal Maden (43) ve Asiye Maden'in (27) 7 yaşındaki çocukları Yusuf Maden, 1.5 yaşındayken vücudunda morluklar oluşana kadar kendini tokatlıyordu. Yusuf bir süre sonra da ellerini ve kollarını sürekli ısırmaya başladı. Maden ailesi bunun üzerine çocuklarını Manisa'da hastaneye götürdü ve orada bipolar mizaç bozukluğu ile obsesif kompulsif bozukluk teşhisi konuldu. Verilen ilaçların işe yaramadığını belirten aile, çareyi 3 ay önce İzmir'e gelmekte buldu.Aile, Yusuf'un sürekli olarak ellerini ısırması nedeniyle çareyi ellerine plastik şişe bağlamakta buldu. Yemek yiyemeyen, sürekli olarak kendine zarar veren 7 yaşındaki Yusuf Maden'in hu hali ise gören herkesin yüreklerini sızlattı. Çocuğunun ellerini sürekli ısırdığını, kendilerine ise bir zarar vermediğini söyleyen baba Serdal Maden, "Sürekli ellerini, kollarını ısırıyor. Kendine zarar vermesin diye ellerini plastik şişeye sokup bağlıyoruz. Oğlumun hastalığı ne, tedavisi ne tam olarak bilmiyoruz. Yardım bekliyoruz" diye konuştu. 3 yaşındaki Umut ve görme engelli 6 aylık Miran adlarında iki çocuğu daha bulunan Serdal Maden, "Çocuğumun hastalığının ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Verilen ilaç çare olmadı. Lütfen oğlumu kurtarın. Yusuf ellerini sürekli ısırıp yaralıyor" ifadelerini kullandı.