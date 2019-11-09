Hocamıza güvenimiz sonsuz

BUGÜN NELER OLDU

Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, Tamer Tuna'nın yerine getirdikleri teknik direktör İlhan Palut ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Teknik direktör konusunda istikrarı bir türlü sağlayamadıklarının altını çizen Papatya, "3 yıllık sözleşme imzaladık ve uzun yıllar çalışmak istiyoruz.İlhan Palut'a da sonuna kadar güveniyoruz. Bu karşılıklı bir etkileşim diye düşünüyorum.dedi.Göztepe'de teknik direktör Palut, yarın Yeni Malatyaspor sınavı için İngiliz golcüsü Cameron Jerome'yi hazırlıyor. Trabzonspor karşısında takımınAyrıca teknik direktör Palut, geçen sezondan bu yana Kemal Özdeş ile Tamer Tuna ile yıldızı barışmayan ve 11'de yer alamayan Yasin Öztekin ile özel olarak ilgilenerek yıldız ismi kazanmaya çalışıyor. Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalanVoleybol 1. Lig'de mücadele eden Göztepe ile Karşıyaka bugün Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 14.30'da başlayacak olan derbi maçı 14 yıl sonra ezeli rakipleri filede karşılaştıracak. Aynı puanda yer alan iki İzmir ekibi de bu kritik derbiyi mutlak kazanmak istiyor. Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in isteği üzerine maça Karşıyaka taraftarı da alınacak. Uzun yıllar sonra parke solanda derbi heyecanı yaşanacak.