Suya yüzde 15 zam

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 31 Mart yerel seçimleri öncesi verdiği sözleri çabuk unuttu. Seçim meydanlarında sosyal belediyecilikten belediye hizmetlerinde indirimden bahseden Soyer, başkanlık koltuğuna oturalı 1 yıl bile olmadan arka arkaya belediye hizmetlerine zam yapmaya başladı. Geçtiğimiz ay toplu ulaşım ücretlerine tam bilete yüzde 18, 60 yaş kartlarına ise yüzde 67'lik zam yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de içme suyuna zam yapma kararı aldı. Egeli SABAH, İZSU'nun sır gibi sakladığı zam oranlarına ulaştı.2020 Mali Yılı Tahmini Gelir Gider Bütçesi hazırlıklarını tamamlayan İZSU Genel Müdürlüğü, 2020 yılı için içme suyu fiyatlarında yüzde 15'lik zam öngördü. Öngörülen yeni tarifeye göre konutlarda 0-13 metreküp suyun metreküp fiyatı 4 lira 33 kuruştan 4 lira 98 kuruşa, 14-20 metreküp suyun metreküp fiyatı ise 4 lira 69 kuruştan 5 lira 39 kuruşa çıkarıldı. 21 metreküp ve üstü tüketim bedeli ise 9 lira 65 kuruştan 11 lira 10 kuruşa yükseltildi. Yeni tarifeye göre konut dışılardaki tüketim ücreti ise 11 lira 66 kuruştan 12 lira 72 kuruşa çıkarıldı. Yeni tarifenin de yer aldığı 2020 Mali Yılı Tahmini Gelir Gider Bütçesini içeren kitapçık, önümüzdeki hafta toplanacak olan İZSU Genel Kurulu'nda meclis üyelerine dağıtılacak. Plan Bütçe Komisyonu'na gönderilecek olan taslak bütçe, komisyonda görüşülüp tartışıldıktan sonra hazırlanan raporla birlikte önümüzdeki haftalarda karara bağlanmak üzere tekrar İZSU Genel Kurul gündemine taşınacak. Burada yapılacak görüşme sonrası 2020 mali yılı tahmini gelir gider bütçesi oylanıp kabul edilecek. Bütçeyle birlikte zamlı tarife de kabul edilmiş olacak. Son anda bir değişiklik olmaz, Başkan Soyer karar değiştirmezse İzmirliler 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren içme suyu tüketimlerini yüzde 15 zamlı ödeyecek. Bu da İzmirlilerin aile ekonomilerinde olumsuz etki yapacak.