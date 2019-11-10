Kaf Kaf’a nazar değdi

BUGÜN NELER OLDU

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka'yı 72-70 yendi.İkinci çeyreğe Taylor ve M'Baye'yle sayılar bularak başlayan Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 28-23 üstün bitirdi. Hücumda Can Altıntığ'la etkili olan Bahçeşehir Kolej, rakibini yakaladı ve ilk yarı 39-39'luk eşitlikle sona erdi. Üçüncü çeyrekte Bahçeşehir Kolej, 26. dakika içinde öne geçti: 49-48.Son çeyrek Hardy'le etkili olan Bahçeşehir Koleji, 35. dakikada farkı 8'e çıkardı: 67-59. Pınar Karşıyaka, yakaladığı 8-0'lık seriyle bitime 3 dakika kala farkı 1'e indirdi: 67-66.Normal faulve üzerine sportmenlik dışıfaulden bulduğu serbest atışlarlaPınar Karşıyaka, eşitliği yakaladı:70-70. Bahçeşehir Koleji,2 saniye kala Golden'in basketiyle72-70 öne geçti.