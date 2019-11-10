Kaf Kaf’a nazar değdi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka'yı 72-70 yendi. Karşılaşmaya hücumda iyi başlayan Pınar Karşıyaka, ilk çeyreği 19-13 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Taylor ve M'Baye'yle sayılar bularak başlayan Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 28-23 üstün bitirdi. Hücumda Can Altıntığ'la etkili olan Bahçeşehir Kolej, rakibini yakaladı ve ilk yarı 39-39'luk eşitlikle sona erdi. Üçüncü çeyrekte Bahçeşehir Kolej, 26. dakika içinde öne geçti: 49-48. Hardy'nin sayılarıyla ev sahibi ekip final periyoduna 59-56 üstün girdi.
Son çeyrek Hardy'le etkili olan Bahçeşehir Koleji, 35. dakikada farkı 8'e çıkardı: 67-59. Pınar Karşıyaka, yakaladığı 8-0'lık seriyle bitime 3 dakika kala farkı 1'e indirdi: 67-66.
AH O SON TOP!
Maçın son anları nefes kesti. Final periyodunda savunmalar ön plana çıkarken son 30 saniyeye Bahçeşehir Koleji 70-66 önde girdi.
Normal faul
ve üzerine sportmenlik dışı
faulden bulduğu serbest atışlarla
Pınar Karşıyaka, eşitliği yakaladı:
70-70. Bahçeşehir Koleji,
2 saniye kala Golden'in basketiyle
72-70 öne geçti. Son topu M'Baye'yle kullanan Pınar Karşıyaka, bu atıştan isabet bulamadı ve Bahçeşehir Koleji, sahadan 72-70 galip ayrıldı.