6.5 saatlik maç mı olur!

KADINLAR Voleybol 1. Ligi'nde Göztepe ile Karşıyaka arasında 14 yıl sonra oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle 6.5 saatte tamamlanan maçın yankıları sürüyor. Karşıyaka Voleybol Tertip Komitesi'ni mahkemeye vereceklerini belirtirken İzmir Emniyeti'ni de eleştirdi. Yöneticiler, "Bir takım 6.5 saat bekletilmez. Maçı tatil edersin biter. Bizim taraftarımız hiç bir olaya karışmamışken tribünden çıkartıldı. Bu da büyük bir yanlış"
dedi. Göztepe'nin 2- 0 yenik durumdayken 3-2 kazandığı maç sonunda Göztepeli yöneticiler de, "Maçın durmasına neden olacak büyük bir olay yoktu. Görevliler ve hakem olayları büyüttü"
diyerek tepki gösterdi.