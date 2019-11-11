6.5 saatlik maç mı olur!

BUGÜN NELER OLDU

KADINLAR Voleybol 1. Ligi'nde Göztepe ile Karşıyaka arasında 14 yıl sonra oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle 6.5 saatte tamamlanan maçın yankıları sürüyor. Karşıyaka Voleybol Tertip Komitesi'ni mahkemeye vereceklerini belirtirken İzmir Emniyeti'ni de eleştirdi. Yöneticiler,dedi. Göztepe'nin 2- 0 yenik durumdayken 3-2 kazandığı maç sonunda Göztepeli yöneticiler de,diyerek tepki gösterdi.