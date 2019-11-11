Alman kadın şehidin babasından etkilendi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'ye yerleşen Alman vatandaşı Margarette Müller'in hayatı, şehit özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir'in imam babası İbrahim Taşdemir ile tanışınca değişti. Türkiye, imam İbrahim Taşdemir'i Diyarbakır'da 2017 yılında şehit olan özel harekat polisi oğlu Ahmet Alp Taşdemir'in cenaze namazını kıldırmasıyla tanıdı. İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşayan imam İbrahim Aydemir, bir kez daha gönülleri fethetti. Kuşadası'ndan yaşayan Alman turist Margarette Müller, şehidin imam babası İbrahim Taşdemir'den etkilenerek Müslüman oldu. Müller, İslamiyet'i seçmesinin ardından 'Melek' adını aldı. Selçuk İsabey Camisi'nde imamlık yapan İbrahim Taşdemir, Alman turistin kendisinden etkilenerek İslamiyet'i seçmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.Müller'in İslamiyet'i seçmesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dağıttığı yabancı dillerdeki kitapların katkısından bahseden Taşdemir, Diyanet İşleri Başkanlığı'na teşekkürlerini iletti. Taşdemir, "Kendisi ilçemizi ziyaret ettiğinde camimize uğramıştı. Kur'an-ı Kerim verdik ve hanımefendi kitabımızı araştırmış. Etkilenip Müslüman olmaya karar vermiş. Bize müracaat etti ve İngilizce, Arapça ve Türkçe olarak üç dilde kelime-i şehadet getirdi. 'Aramıza hoş geldin' dedik. Hristiyanlar tarafından kutsal olan ve sıkça ziyaret edilen Selçuk ilçemizde böylesine güzel bir olaya şahitlik edebildiğim, vesile olabildiğim için çok duygulandım" dedi.