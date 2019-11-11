Altay’da keyifler kaçtı

BUGÜN NELER OLDU

LIGDE 8. haftayı 4. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, art arda aldığı 3 mağlubiyetle Play-Off hattındaki yerini kaybedip 11'inci hafta sonunda 15 puanda kalarak zirveden iyice uzaklaştı.Fatih Karagümrük maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Üst üste 3 maç kaybetmek bizi ayrıca üzdü. Bu karşılaşmaların üçünü de üstün oynayarak kaybettik. Ekip olarak nerede hata yaptığımızı araştıracağız.ifadelerini kullandı.