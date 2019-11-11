Kuyuya düşen adam telefonla yardım istedi

BUGÜN NELER OLDU

DENİZLİ'NIN Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde geçtiğimiz gece boş arazide yürüyen Alişan yıldırım (35), gece karalığında açıkta kalan boş kuyuyu görmeyince içine düştü. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen Yıldırım, yaralı halde cep telefonundan 112'yı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kuyuya düşen Alişan Yıldırım'ı halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkartarak, acil sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yıldırım, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.