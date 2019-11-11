Petkim’ın satışlarında 9 ayda yüzde 22 artış

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SOCAR Türkiye'nin iştiraki olan Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi Petkim, 2019 yılının 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Net satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre türk lirası bazında yüzde 22 artıran Petkim'in toplam cirosu 2019'un 9 ayında 8.9 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde Petkim'in net kârı da 669 milyon lira olarak gerçekleşti. 2019'un üçüncü çeyreğinde dünya piyasalarında hem genel hem de kimya/ petrokimya sektöründe bir daralma yaşanmasına karşın yüzde 97 gibi yüksek bir kapasite ile çalışan Petkim, üretimi ile Türk sanayicisi için güvenilir tedarikçi olmaya devam etti. SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, "Petkim'in başarısında kuşkusuz SOCAR Türkiye tarafından Ekim 2018'de devreye alınan STAR Rafineri'nin büyük katkısı oldu. Orta vadede hammaddemizin tamamına yakınını karşılamayı hedeflediğimiz STAR Rafineri'yle sağlanan sinerji, verimliliğimizi daha da artıracak" dedi.