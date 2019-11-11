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rekoru ıskaladı

Giriş Tarihi: 11.11.2019
Pınar Karşıyaka rekoru ıskaladı
LIGDE sezonun ilk yenilgisini alan Kaf-Kaf, 1999-2000 sezonunda Ergin Ataman yönetiminde lige art arda 7 galibiyetle başlamıştı. ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona üst üste 6 galibiyetle başladıktan sonra galibiyeti bulunmayan son sıradaki Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda son anlarda 72-70 mağlup olan Pınar Karşıyaka, 20 yıl sonra kendi rekorunu egale etme fırsatını kaçırdı. Ligde sezonun ilk yenilgisini alan Kaf-Kaf, 1999-2000 sezonunda Ergin Ataman yönetiminde lige art arda 7 galibiyetle başlamıştı. Karşıyaka'nın Bahçeşehir deplasmanında hakemlerin kural hatası yaptığı ancak maç bittikten sonra 20 dakika içinde itiraz edilmediği için maçın tekrar edilme ihtimalinin ortadan kalktığı iddia edildi.
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Pınar Karşıyaka rekoru ıskaladı
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