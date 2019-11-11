Yine CHP yine seçim kavgası

BUGÜN NELER OLDU

CHP İzmir İl Teşkilatı'nın yönetim şemalarını belirlemek için yaptığı seçimlere kavgalar damgasını vuruyor. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında CHP İzmir İl Kongresin'de yaşanan kavganın ardından bu kez CHP'nin İzmir ilçelerindeki mahalle delegelerinin belirlenmesi için yapılan delege seçimlerinin ikinci gününde, kadına şiddet iddiası gündeme geldi. Mavi liste ve beyaz listenin yarıştığı Karşıyaka Alaybey Mahallesi'ndeki seçimlerde iki grup arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesiyle birlikte olaylar yatıştı ve oy verme işlemi yapıldı.Karşı gruptan bir kişinin kendisine şiddet uyguladığını ileri süren Emine Yorgun Ata, "Seçim Alaybey'de bir çiçekçi dükkanında gerçekleşti. Bütün beyazlar kapılara toplanmış durumdaydı. Ben de mavilerden bir delege üyesiyim. Ben kapıya yanaşmaya çalışırken bir kişi, 'Bu provakatör. yaklaştırmayın' dedi. Bağırınca telefonumu çıkarıp çekmeye çalıştım. Bu anda çeneme vurdular. Bağırış çağırış gelmeye başladı. Pazartesi (Bugün) günü şikayetçi olacağım. Kadına şiddet uygulanıyor ve bunu yapan adam aynı zamanda benim dostum, arkadaşımdı. Makam mevki sevdası insanları bambaşka yapıyor. Biz kadına şiddet için sokaklara çıkarken kendimiz kadına şiddeti gördük" diye konuştu.