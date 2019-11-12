Arkasspor startta kaldı

BUGÜN NELER OLDU

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 3 sezonda final oynayan Arkasspor, bu yıl galibiyetlerle başladığı ligde son haftalarda düşüşe geçti.Mavi-beyazlılar bu periyotta Fenerbahçe'ye 3- 0, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray'a 3-2'lik skorlarla mağlup oldu. Oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Arkas, 8 puanla 6. sırada yer buldu.