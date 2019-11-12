Denizlispor paraşütsüz gidiyor!

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üper Lig'de sezona teknik direktör Yücel İldiz ile başlayıp önce Galatasaray'ı, ardından Antalyaspor'u yenip deplasmanda Göztepe ile berabere kaldıktan sonra müthiş bir düşüş yaşayan Ege temsilcisi, düşme hattına iyice yaklaştı. Ligin 3. haftasında 7 puanla 3. sırada yer alan Horozlar, 11. haftayı 11 puanla 14. sırada bitirirken düşme hattındaki Gençlerbirliği ile aradaki farkın 1 puana inmesine engel olamadı.
RODALLEGA DÖNDÜ
Yeşil-siyahlılar 8 haftalık süreçte sadece Gençlerbirliği'ni mağlup eden Ege ekibi 1 galibiyet alırken 6 yenilgi bir de beraberlik elde etti.
Öte yandan dün oynanan Beşiktaş
karşılaşmasında yaklaşık 1 aydır
sahalardan uzak olan ve takımın en
önemli gol silahı olan Hugo Rodallega
da formasına tekrar kavuştu.