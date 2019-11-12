Denizlispor paraşütsüz gidiyor!

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de sezona teknik direktör Yücel İldiz ile başlayıp önce Galatasaray'ı, ardından Antalyaspor'u yenip deplasmanda Göztepe ile berabere kaldıktan sonra müthiş bir düşüş yaşayan Ege temsilcisi, düşme hattına iyice yaklaştı. Ligin 3. haftasında 7 puanla 3. sırada yer alan Horozlar, 11. haftayı 11 puanla 14. sırada bitirirken düşme hattındaki Gençlerbirliği ile aradaki farkın 1 puana inmesine engel olamadı.Öte yandan dün oynanan Beşiktaşkarşılaşmasında yaklaşık 1 aydırsahalardan uzak olan ve takımın enönemli gol silahı olan Hugo Rodallegada formasına tekrar kavuştu.