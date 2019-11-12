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Denizlispor paraşütsüz gidiyor!

Bu sezon Süper Lig’e yükselen Horozlar, 11 haftada topladığı 11 puanla ligde kendine 14. sırada yer buldu. Taraftar tedirgin...

Giriş Tarihi: 12.11.2019
Denizlispor paraşütsüz gidiyor!
Süper Lig'de sezona teknik direktör Yücel İldiz ile başlayıp önce Galatasaray'ı, ardından Antalyaspor'u yenip deplasmanda Göztepe ile berabere kaldıktan sonra müthiş bir düşüş yaşayan Ege temsilcisi, düşme hattına iyice yaklaştı. Ligin 3. haftasında 7 puanla 3. sırada yer alan Horozlar, 11. haftayı 11 puanla 14. sırada bitirirken düşme hattındaki Gençlerbirliği ile aradaki farkın 1 puana inmesine engel olamadı.

RODALLEGA DÖNDÜ
Yeşil-siyahlılar 8 haftalık süreçte sadece Gençlerbirliği'ni mağlup eden Ege ekibi 1 galibiyet alırken 6 yenilgi bir de beraberlik elde etti. Öte yandan dün oynanan Beşiktaş karşılaşmasında yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak olan ve takımın en önemli gol silahı olan Hugo Rodallega da formasına tekrar kavuştu.
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Denizlispor paraşütsüz gidiyor!
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