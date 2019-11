Gökyüzünü güzelleştiriyorlar

BUGÜN NELER OLDU

en heyecanlı sporları arasında bulunan ve Türkiye'de binlerce kişinin yaptığı yamaç paraşütü, kadınlar tarafından da ilgi görüyor. Önemli eğitim alanları arasında yer alan Denizli'nin Çökelez Dağı, kadın yamaç paraşütü pilotlarının da ilgisini görüyor. Her yıl yüzlerce kadın pilot, Denizli'ye gelerek gökyüzünü süzülüyor. Adrenalin tutkunu kadınların, gökyüzündeki heyecanlı anları, hemcinslerini kıskandırıyor. 4 yıldır yamaç paraşütü sporu ile uğraşan 24 yaşındaki Selin Ayvalı, "Mutlaka tadına bakmalılar. Her cinse uygun bir spor. Kendimi bildiğim ve eğitimi aldığım sürece bir tehlike yok. Gökyüzünde olmak çok güzel bir şey. Herkese öneriyorum" dedi. 4 yıldır yamaç paraşütü ile aktif olarak uçan 23 yaşındaki Adile Ebru Çakar ise, "Bir işin kadın ya da erkeği yok. İndiğimiz yerlerde çocuklar karşılıyor. Havadan bir paraşütün kendilerine geldiğini görünce, onların heyecanını görmek çok güzel. Çok mutlu olup, onlarda bir ışık yakmak güzel bir his" ifadelerini kullandı. kadınlar, gökyüzündeki heyecanlı anlarını da aksiyon kamerası ile kaydediyor. 23 yaşındaki Adile Ebru Çakar'ın aynı zamanda Türk Hava Kurumu Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi birinciliği bulunuyor.