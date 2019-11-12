Kırılmadı ya galiba ondan vermedi

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı.Saha içine giren sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle ayağa kalkan Serdar Gürler, sekerek oyun alanını terk etmişti.Serdar Gürler, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında bacağının son halinin göründüğü fotoğrafa yer veren Gürler,sözleriyle rakibine kırmızı kart verilmemesine isyan etti. Sahada bulunduğu süre boyunca takımının geliştirdiği ataklarda büyük pay sahibi olanTüm takdir haklarını rakip Malatya'dan yana kullanan ve Serdar'a yapılan faul de kırmızı kartını kullanmayan Kardeşler'e öfke çığ gibi büyüyor.Kardeşler, Göztepe'nin daha önceki Osmanlıspor ve Sivasspor maçlarında da hatalı kararlarıyla direkt skora etki etmiş ve Göztepe'nin 5 puan kaybetmesine sebep olmuştu.Göztepe 13 puanla 11. sırada milli araya girerken yeni teknik direktör İlhan Palut ile oynanan futbol gelecek için ümit verdi. Milli arada Göz-Göz, sakat oyuncular Serdar ve Poko'nun takıma dönmesi seferber oldu. Mossoro ve Sanneh'in cezaları ise sona erdi.Göztepe'de Yeni Malatya maçında kaçan 2 puanını yanı sıra kırmızı kartla oyundan atılan Alpaslan da cezalı duruma düştü. Milli aradan sonra Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe'de Alpaslan'ın olmaması savunmadaki dengeleri bozdu.