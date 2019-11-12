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üper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Hakem Arda Kardeşler'in verdiği kararların tartışıldığı maçta takımının tek golünü kaydeden Serdar Gürler, 71. dakikada rakibiyle girdiği mücadelede ayağına darbe alarak yerde kalmıştı.
Saha içine giren sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle ayağa kalkan Serdar Gürler, sekerek oyun alanını terk etmişti. Gürler'e müdahalede bulunan Yeni Malatyasporlu Hadebe ise sarı kartla cezalandırılmıştı.
SERDAR ÇIKTI, MALATYA GOL ATTI
Serdar Gürler, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında bacağının son halinin göründüğü fotoğrafa yer veren Gürler, "Kırılmadı ya galiba ondan vermedi"
sözleriyle rakibine kırmızı kart verilmemesine isyan etti. Sahada bulunduğu süre boyunca takımının geliştirdiği ataklarda büyük pay sahibi olan Gürler'in, oyundan çıkmasından sonra topa Yeni Malatyaspor hakim olmuş ve kazanılan penaltıyla beraber skor 1-1'e gelmişti.
YÖNETİM SESSİZ KALDI
Tüm takdir haklarını rakip Malatya'dan yana kullanan ve Serdar'a yapılan faul de kırmızı kartını kullanmayan Kardeşler'e öfke çığ gibi büyüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan eleştirilerini yöneltti. Yönetim ise sessizliğini koruyor.
Kardeşler, Göztepe'nin daha önceki Osmanlıspor ve Sivasspor maçlarında da hatalı kararlarıyla direkt skora etki etmiş ve Göztepe'nin 5 puan kaybetmesine sebep olmuştu.
PALUT UMUT VERDİ
Göztepe 13 puanla 11. sırada milli araya girerken yeni teknik direktör İlhan Palut ile oynanan futbol gelecek için ümit verdi. Milli arada Göz-Göz, sakat oyuncular Serdar ve Poko'nun takıma dönmesi seferber oldu. Mossoro ve Sanneh'in cezaları ise sona erdi.
ARANAN ADAM ALPARSLAN!
Göztepe'de Yeni Malatya maçında kaçan 2 puanını yanı sıra kırmızı kartla oyundan atılan Alpaslan da cezalı duruma düştü. Milli aradan sonra Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe'de Alpaslan'ın olmaması savunmadaki dengeleri bozdu.