Üzümlerin yarısı Rusya’ya

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ihraç edilen sofralıküzümünyarısı Rusya'yagönderildi. Egeİhracatçı Birlikleri(EİB) verilerinegöre Türkiye'nin 1Haziran-31 Ekimdönemi yaş üzümihracatı, bir önceki sezonunaynı dönemine göreyüzde 15 artarak 103 milyon632 bin dolardan yaklaşık120 milyon dolarayükseldi. Bu dönemde sofralıküzümdeihracatınyüzde56'sı Rusya'yayapıldı.Rusya,67.1 milyondolarla bualanda ilksırada yeraldı. Yaşüzümde ihracatınneredeyse tamamınıkarşılayan Manisa,başta coğrafi işarettescilli ürünü ManisaSultani çekirdeksiztüründe olmaküzere, "İmparator","Razaki", "RedGlobe" ve "Superior"dış pazarda satışasundu. Ege Yaş MeyveSebze İhracatçıları BirliğiBaşkanı Hayrettin Uçak,üzüm ihracatında yüzleriningüldüğünü söyledi.