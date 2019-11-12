Üzümlerin yarısı Rusya’ya

TÜRKIYE'DEN
ihraç edilen sofralık
üzümün
yarısı Rusya'ya
gönderildi. Ege
İhracatçı Birlikleri
(EİB) verilerine
göre Türkiye'nin 1
Haziran-31 Ekim
dönemi yaş üzüm
ihracatı, bir önceki sezonun
aynı dönemine göre
yüzde 15 artarak 103 milyon
632 bin dolardan yaklaşık
120 milyon dolara
yükseldi. Bu dönemde sofralık
üzümde
ihracatın
yüzde
56'sı Rusya'ya
yapıldı.
Rusya,
67.1 milyon
dolarla bu
alanda ilk
sırada yer
aldı. Yaş
üzümde ihracatın
neredeyse tamamını
karşılayan Manisa,
başta coğrafi işaret
tescilli ürünü Manisa
Sultani çekirdeksiz
türünde olmak
üzere, "İmparator",
"Razaki", "Red
Globe" ve "Superior"
dış pazarda satışa
sundu. Ege Yaş Meyve
Sebze İhracatçıları Birliği
Başkanı Hayrettin Uçak,
üzüm ihracatında yüzlerinin
güldüğünü söyledi.