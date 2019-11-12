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Üzümlerin yarısı ’ya

Giriş Tarihi: 12.11.2019
Üzümlerin yarısı Rusya’ya
TÜRKIYE'DEN ihraç edilen sofralık üzümün yarısı Rusya'ya gönderildi. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre Türkiye'nin 1 Haziran-31 Ekim dönemi yaş üzüm ihracatı, bir önceki sezonun aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 103 milyon 632 bin dolardan yaklaşık 120 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde sofralık üzümde ihracatın yüzde 56'sı Rusya'ya yapıldı. Rusya, 67.1 milyon dolarla bu alanda ilk sırada yer aldı. Yaş üzümde ihracatın neredeyse tamamını karşılayan Manisa, başta coğrafi işaret tescilli ürünü Manisa Sultani çekirdeksiz türünde olmak üzere, "İmparator", "Razaki", "Red Globe" ve "Superior" dış pazarda satışa sundu. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, üzüm ihracatında yüzlerinin güldüğünü söyledi.
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Üzümlerin yarısı Rusya’ya
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