Altıeylül’de üst geçit isyanı

BUGÜN NELER OLDU

merkez Altıeylül ilçesinde, alt veya üst geçit yapılmasını isteyen mahalleliler Balıkesir- Bigadiç kara yolunu bir süre trafiğe kapattı. Paşaköy Mahallesi Seka mevkisinde, yaklaşık 250 hanenin bulunduğu bölgede yolun karşısına rahat bir şekilde geçmek isteyen mahalleliler bir araya gelerek, "Yol istiyoruz, üst geçit istiyoruz" dövizleri taşıdı. Aralarında yaşlı, çocuk ve kadınların da bulunduğu grup, kara yolunu bir süre trafiğe kapattıktan sonra dağıldı. Mahalle sakinlerinden Vedat Alataş, Balıkesir istikametinden geldiklerinde evlerine geçemediklerini söyledi. Alataş, "Buraya en azından bir üst geçit veya alt geçit yapılması için çok defa dile getirmemize rağmen bu zamana kadar herhangi bir çalışma yapılmadı. Bizler de son çare olarak vatandaşlarımızla beraber ölmemek için bir eylem gerçekleştiriyoruz. Umarız ki yetkililerimiz bizim bu seslenişimize cevap verirler, bizler de memnun kalırız" dedi.