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’de tarih ayağa kalktı

Giriş Tarihi: 13.11.2019
Denizli’de tarih ayağa kalktı
DENIZLI Büyükşehir Belediyesi, antik dönemden başlayarak beylikler, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar Denizli'nin geçmişine tanıklık eden çok sayıda yapıyı yok olmaktan kurtardı. Geçmişi olmayan bir toplumun geleceğinin olamayacağını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Bize bu toprakları yurt eden ecdadımızın eserlerine sahip çıkıp koruyoruz. Çünkü ne kadar tarihimize, geçmişimize, köklerimize sahip çıkarsak o kadar güçlü oluruz. Tarihi değerlerimizi yaşatmak adına elimizden gelen tüm desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.
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Denizli’de tarih ayağa kalktı
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