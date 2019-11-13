Kaf Kaf derbiyi bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 18 puanla 5. sırada bulunan Karşıyaka pazar günü Ege derbisinde 20 puanla üçüncü basamakta yer alan Fethiyespor'u konuk edecek. Kritik maç öncesi Kaf- Kaf daha önce İzmir'e iki kez ağırladığı rakibini kendi taraftarı önünde hiç yenemedi. Teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde iç saha da 4'te 4 yapan yeşil-kırmızılılar galibiyet serine devam etmek ve üst sıralara daha da yaklaşmak istiyor. Tecrübeli teknik adam,dedi.