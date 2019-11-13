Milli ara ilaç olsun

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üper Lig'de Göztepe, evinde Malatyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Denizlispor ise Beşiktaş deplasmanından 1-0 mağlap ayrıldı. Yazarlarımız Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, milli maç arasının iki Ege ekibine de ilaç olmasını diledi.
TFF 1. Lig'de ise Ekol Göz Menemenspor, İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Ekol Göz Balıkesispor ile Altınordu, Erzurum ve Akhisar maçlarından gol sesi çıkmazken, Altay ise evinde Karagümrük'e 1-0 yenildi.
ONUR TUNGUT: Denizlispor'un düşüşü Beşiktaş önünde de sürdü. Nasıl buldunuz Horoz'u?
LEBIP TIMOR:
En az Beşiktaş kadar mücadele ettiler. Fakat gol atamayınca sonuç kaçınılmaz oldu. İçerde alınacak bir galibiyetle takım ilk haftalardaki havayı yakalayacaktır. Ama milli arada daha çok çalışılmalı.
SERHAN ÇIFDALÖZ:
Mücadelede sonunda en az 1 puanı hak ettiler. Bu mağlubiyet takımı demorilize etmemeli. Evet morale çok ihtiyaçları var. Sahalara dönen Rodallega'nın form tutmasıyla özlenen galibiyet gelecektir.
GÖZTEPE FİŞİ ÇEKEMEDİ
TUNGUT: Göztepe'nin Malatya maçı sonrası yine hakem Arda Kardeşler konuşuldu. Hakem maça etki etti mi?
TIMOR:
Göztepeli futbolcuların aklı, daha önceki Arda Kardeşler vakalarında kalmış. Eksik Malatya karşısında 1-0 öne geçtiğin mücadelede daha iyi oynamalarını beklerdim. Fakat her pozisyonda ya yerden kalkamadılar ya da hakemle uğraştılar.
Evet, verilen
verilmeyen kartlar
vardı ama Göztepe
bu değildi. İlhan Palut
hoca daha motive bir
Göz Göz için milli arada
iyi
çalışacaktır.
ÇIFDALÖZ:
Tribünler yine tıklım tıklım... Maça erken gelen golle de başlıyorsun. Sonra el freni gibi eksik rakibin karşısında kendini geri çekiyorsun. Futbolcular, fişi çekecek hamleyi düşünmediği için yedikleri gol kaçınılmaz oldu.
Tabi gözler orta alanda Mossoro'yu çok aradı. İlhan hoca bu maçtan güzel dersler çıkaracaktır.
NEREYE ALTAY?
TUNGUT: Altay, üst üste 3. yenilgisini evinde Karagümrük'e karşı aldı. Ne oluyor Altay'da?
TIMOR:
Arzulu istekli oyunlarını bir türlü sonuca götüremediler. Kolay gol yeme alışkanlığı da sürünce sonuç kaçınılmaz oldu.
ÇIFDALÖZ:
Takımın bağlantı noktalarında yaşadığı sorun, sonuca yansıyor. İleri uçtaki isimlerin de formsuzluğu mağlubiyeti getirdi.
DERBİDE GOL YOK
TUNGUT: Ege derbisinde Balıkesir ve Altınordu'yu nasıl buldunuz?
TIMOR:
Ligde evinde en çok puan toplayan Balıkesirspor'u Altınordu karşısında iyi bulmadım. Bunda rakip Altınordu'lu gençlerin maçı çok istemesinin payı büyüktü. Derbide Bal-Kes 1 puan kazandı, İzmir ekibi ise 2 puan kaybetti diyebiliriz.
ÇIFDALÖZ:
Düşme hattındaki Altınordu, 3 puanı hak eden bir görüntü verdi. Bulundukları yeri ait olmadıkları gösterdiler ama sonuca direk ve ev sahibinin kalecisi izin vermedi. Milli ara onlara da ilaç olacaktır.
AKİGO PUANI KAPTI
TUNGUT: Zorlu Erzurum deplasmanından puanla dönen Akhisarspor için neler söylersiniz?
TIMOR:
Formda rakibin oynamasına izin verdiler. Kısır pozisyonla maçı berabere bitirmek bence başarı. Altın değerindeki puanı hanesine yazdırdı ve yarışta kaldı.
ÇIFDALÖZ:
Akigo 'yenemiyorsan yenilme'
tezinin iyi öğreğini Erzurum'a
karşı sundu. 1 puan kaleci
Lukac'a yazar.
MENEMENSPOR SAYGI HAK EDİYOR
TUNGUT: Ekol Göz Menemenspor galibiyet serisini İstanbul'da da sürdürdü. Nasıl buldunuz İzmir ekibini?
TIMOR:
Ligin zor kaybeden İstanbulspor'u deplasmanda yenmek müthiş iş. İlçenin hatta İzmir'in bu takıma içerde oynadığı maçlarda daha çok destek olması gerekiyor. Çünkü bu çocuklar bu ilgiyi çok hak ediyor.
ÇIFDALÖZ:
Altay, Ümraniyespor şimdi de İstanbulspor... Süper bir seri... Cenk hoca, sonuca gitmeyi bilen bir takım yaratıyor.
Akıllı oyunlarının meyvesini alan futbolcuları gönülden tebrik ediyoruz.