Milli ara ilaç olsun

MENEMENSPOR

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de Göztepe, evinde Malatyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Denizlispor ise Beşiktaş deplasmanından 1-0 mağlap ayrıldı.TFF 1. Lig'de ise Ekol Göz Menemenspor, İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Ekol Göz Balıkesispor ile Altınordu, Erzurum ve Akhisar maçlarından gol sesi çıkmazken, Altay ise evinde Karagümrük'e 1-0 yenildi.En az Beşiktaş kadar mücadele ettiler. Fakat gol atamayınca sonuç kaçınılmaz oldu.Mücadelede sonunda en az 1 puanı hak ettiler. Bu mağlubiyet takımı demorilize etmemeli.Göztepeli futbolcuların aklı, daha önceki Arda Kardeşler vakalarında kalmış. Eksik Malatya karşısında 1-0 öne geçtiğin mücadelede daha iyi oynamalarını beklerdim.Evet, verilenverilmeyen kartlarvardı ama Göztepebu değildi. İlhan Paluthoca daha motive birGöz Göz için milli aradaiyiçalışacaktır.Tribünler yine tıklım tıklım... Maça erken gelen golle de başlıyorsun. Sonra el freni gibi eksik rakibin karşısında kendini geri çekiyorsun.Tabi gözler orta alanda Mossoro'yu çok aradı. İlhan hoca bu maçtan güzel dersler çıkaracaktır.Arzulu istekli oyunlarını bir türlü sonuca götüremediler. Kolay gol yeme alışkanlığı da sürünce sonuç kaçınılmaz oldu.Takımın bağlantı noktalarında yaşadığı sorun, sonuca yansıyor. İleri uçtaki isimlerin de formsuzluğu mağlubiyeti getirdi.Ligde evinde en çok puan toplayan Balıkesirspor'u Altınordu karşısında iyi bulmadım.Düşme hattındaki Altınordu, 3 puanı hak eden bir görüntü verdi. Bulundukları yeri ait olmadıkları gösterdiler ama sonuca direk ve ev sahibinin kalecisi izin vermedi. Milli ara onlara da ilaç olacaktır.Formda rakibin oynamasına izin verdiler. Kısır pozisyonla maçı berabere bitirmek bence başarı. Altın değerindeki puanı hanesine yazdırdı ve yarışta kaldı.Akigotezinin iyi öğreğini Erzurum'akarşı sundu. 1 puan kaleciLukac'a yazar.Ligin zor kaybeden İstanbulspor'u deplasmanda yenmek müthiş iş. İlçenin hatta İzmir'in bu takıma içerde oynadığı maçlarda daha çok destek olması gerekiyor. Çünkü bu çocuklar bu ilgiyi çok hak ediyor.Altay, Ümraniyespor şimdi de İstanbulspor... Süper bir seri...Akıllı oyunlarının meyvesini alan futbolcuları gönülden tebrik ediyoruz.