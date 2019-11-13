O arsa satılmıyor

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İzmir'de Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde belediyenin çok sayıda gayrimenkulünü piyasa değerinin çok çok altında sattığı gerekçesi ile kamuoyunda sık sık eleştiri konusu olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Partili Meclis üyelerinin girişimi sonrası İstanbul Beyoğlu'nda Oteller Sokağındaki 700 metrekarelik arsayı satma konusunda geri adım attı. Önceki akşam gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında AK Partili Meclis üyelerinin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile komisyonda kabul edilen satışa ilişkin önerge AK Partili Meclis üyelerinin çabaları sonucu tekrar görüşülmek üzere komisyonlara geri gönderildi. AK Partili Meclis Üyeleri Erhan Çalışkan ve Hakan Yıldız tarafından meclise sunulan önergede İzmir'i dünya markası yapmak için yurtdışında temsilcilikler açılmasına ilişkin meclis tarafından Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yetki verildiği hatırlatıldı.Çalışkan ve Yıldız yazılı olarak verdikleri önergede söz konusu arsayı satmak yerine İzmir'i, Türkiye'de ve Dünya'da marka şehir haline getirecek çalışmalara katkıda bulunması için İzmir evi inşa edilmesini önerdi. Önceki gün Egeli SABAH'ın da 'Durdurun bu satışı' başlığı ile manşetine taşıdığı haberin ardından komisyonlarda oy çokluğu ile kabul edilen önerge yeniden değerlendirilmek üzere tekrar komisyona geri gönderildi. Komisyondan gelen raporun mecliste oylanmadan komisyona tekrar geri gönderilmesi kulislerde 'Soyer geri adım attı' olarak yorumlandı. Üzerinde projeler yapılabilecek arazilerin satışına karşı çıktıklarını kaydeden Çalışkan, İstanbul'daki arazinin İzmir için en iyi şekilde değerlendirilmesi için bir proje üzerinde çalıştıklarına dikkat çekti. Çalışkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin New York kentinde BM binası karşısında bulunan 11 katlı bir binayı alıp 'Türk Evi' haline getirmesinden esinlenerek çalışmamızı yürütüyoruz. Biz satılmak istenen araziye 'İzmir Evi' yapılmasını öneriyoruz. Düzenlenecek bir yarışma ile bu binanın kentin karakterini temsil edecek bir mimarıyla yapılmasını istiyoruz. İçinde sanat galerileri, kentteki iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının ofisleri ve büyükşehir belediyesinin irtibat ofisinin olduğu, başkanın İstanbul'a gittiğinde bir çalışma ofisi olarak kullanabileceği ayrıca içinde İzmir ve Ege yemeklerinin tanıtılacağı bir restoranın olacağı bir binanın çalışmasını yapıyoruz" dedi.