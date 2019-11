Özel çocuklar için tatil kampı kurulacak

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de otizm ve down sendromlu çocuklar için Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait Urla'daki araziye tatil kampı kurulacak. Anadolu Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Uyar, otizm ve down sendromlu çocuklar ve ailelerinin tatil yapabilmeleri için İzmir'in Urla ilçesinde bir tatil kampı kurmak üzere çalıştıklarını bildirdi. Uyar, Gaziemir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde otizmli bireylerin çalıştığı El Ele Kafe'de düzenlediği basın toplantısında, otizmli bireyleri ve ailelerini eğitmek ve otizm konusunda doğru politikalar geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.Uyar, otizm ve down sendromlu bireyler ve ailelerinin en önemli sorunlarından birinin de tatil yapamamak olduğuna işaret etti. Uyar, bu konuya çözüm getirmek üzere bir tatil kampı kurma projeleri bulunduğunu, Vakfın kurucu mütevelli üyesi olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bakanlığa ait Urla'daki araziyi projeye tahsis etmeyi önerdiğini belirtti. Uyar, "Burası ülkemizde otizmli ve down sendromlu bireylere ayrılmış en büyük tatil merkezi olacak" dedi. Vakfın diğer bir projesi olan "Mükemmeliyet Merkezi" konusunda ise mesafe alamadıklarını dile getiren Uyar, Güzelbahçe Belediyesi'nden 3 dönüm arazinin tahsisini talep ettiklerini ancak başarılı olamadıklarını bildirdi. Uyar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuya müdahil olmasına rağmen CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'nin arazinin vakfa tahsisini kabul etmediğini savundu. Uyar, "Böyle bir merkezin yapılamaması İzmir ve Türkiye için bir kayıptır. Özelleştirme İdaresinden Urla Zeytinalanı Mahallesi'nde bulunan 28 dönümlük bir araziyi talep ettik" dedi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ise alanla ilgili başka projeleri bulunduğunu belirtti.