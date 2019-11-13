Polisi şehit etti 20 yıl ceza aldı

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Bergama ilçesinde 14 Şubat 2017'de trafik polisi memuru Nedim Öner'in 'Dur' ihtarına uymayan sürücü Aytekin Uyanık çarptı. Polis memuru Öner şehit oldu. Sürücü Uyanık'ın alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili yargılanan sürücü Aytekin Uyanık'a Bergama Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "bilinçli taksirle öldürme" suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası verildi.Karar İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi tarafından onandı. Şehit polis memurunun avukatı Halil Anıl Pala, yaptıkları itirazlar sonrası Yargıtay 12. Ceza Dairesinin bozma kararı verdiğini bildirdi. Pala, bozma kararında sanığın araçtaki arkadaşının kendisine "alkollü olduğunu ve yol üzerinde uygulama olabileceğini" hatırlatmasına rağmen araç kullanmaya devam etmesine dikkat çekildiğini ifade etti. Kararda, 154 promil alkollü olduğu saptanan sanığın olay öncesi saatte 140 kilometre hızla kullandığı aracını yavaşlatmadığı ve kendisine "dur" ihtarında bulunan polis memuru Nedim Öner'e çarptığının bildirildiğini kaydeden Pala, bozma kararı sonrası İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nin sanığı "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdığını dile getirdi. Pala, kararın benzer olaylar için emsal niteliğinde olabileceğine dikkati çekti.