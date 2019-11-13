Yerli ligi olsa 6’ncı olacaktı!

GÖZTEPE'NIN golcüleri Cameron Jerome sadece 1 gol atarken büyük umutlarla transfer edilen Eren Derdiyok hiç gol atamadı. Göz-Göz'ün gol yükünü ise orta saha ve savunma oyuncuları çekti.
Sarı- kırmızılılarda savunma oyuncuları Berkan Emir ve Alpaslan Öztürk ile Soner Aydoğdu ile Stefano Napoleoni 2'şer Serdar Gürler ise 1 gol kaydetti. Yabancı oyuncularından da bir türlü istediği verimi alamayan Göz- Göz'de sadece Napoleoni 2 gol üretirken ligde ve kupada atılan 16 golün 14'ünde yerli futbolcuların imzası vardı.
Eğer lig yerli futbolcularla oynanmış olsaydı Göztepe 6. sırada yer alacaktı.
SAVUNMA DENGELERİ BOZULDU
Göztepe 13 puanla 11. sırada milli araya girerken yeni teknik direktör İlhan Palut ile oynanan futbol gelecek için ümit verdi. Milli arada Göz-Göz, sakat oyuncular Serdar ve Poko'nun takıma dönmesi seferber oldu. Mossoro ve Sanneh'in cezaları ise sona erdi.
Göztepe'de Yeni Malatya maçında kaçan 2 puanını yanı sıra kırmızı kartla oyundan atılan Alpaslan da cezalı duruma düştü. Milli aradan sonra Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe'de Alpaslan'ın olmaması savunmadaki dengeleri bozdu.