Yerli ligi olsa 6’ncı olacaktı!

BUGÜN NELER OLDU

GÖZTEPE'NIN golcüleri Cameron Jerome sadece 1 gol atarken büyük umutlarla transfer edilen Eren Derdiyok hiç gol atamadı.Sarı- kırmızılılarda savunma oyuncuları Berkan Emir ve Alpaslan Öztürk ile Soner Aydoğdu ile Stefano Napoleoni 2'şer Serdar Gürler ise 1 gol kaydetti.Eğer lig yerli futbolcularla oynanmış olsaydı Göztepe 6. sırada yer alacaktı.Göztepe 13 puanla 11. sırada milli araya girerken yeni teknik direktör İlhan Palut ile oynanan futbol gelecek için ümit verdi.Göztepe'de Yeni Malatya maçında kaçan 2 puanını yanı sıra kırmızı kartla oyundan atılan Alpaslan da cezalı duruma düştü. Milli aradan sonra Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe'de Alpaslan'ın olmaması savunmadaki dengeleri bozdu.