Böyle şaka olmaz olsun

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İzmir Konak ilçesinde geçtiğimiz mart ayında bir pompa şirketinde çalışan 18 yaşındaki A.H. isimli yüzde 50 engelli şahıs, iş yerinde çalışan iki şahıs tarafından eziyete maruz kaldı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, N.S. ve F.K. isimli şahıslar, A.H.'nin tüm vücudunu streç filme sarıp yere yatırdı, ardından tekme ve tokat atarak üzerine su döktü. Bu sırada A.H. "Yapmayın" diye bağırırken şahıslar tavırlarını sürdürdü. Öte yandan şahıslardan N.S.'nin engelli gence cinsel tacizde bulunduğu da görüntülere yansıdı. A.S. isimli ortak arkadaşları tarafından çekilen görüntü WhatsApp grubunda paylaşılınca, A.H.'nin eşi R.H. bu paylaşımı görüp suç duyurusunda bulunarak N.S.'den şikayetçi oldu. Sanık N.S. ise ifadesinde, A.H. ile her zaman "kardeş gibi" şakalaştığını, görüntüleri A.H.'nin isteği ile arkadaşların bulunduğu WhatsApp grubunda paylaştığını ifade ederek, "Sanırım istemeden de olsa şakanın dozunu biraz kaçırdık" dedi. Sanık F.K. da ifadesinde olayın şaka olduğunu ifade etti. Sanıklar soruşturma aşamasında yaklaşık 4 ay tutuklu kaldıktan sonra mahkemenin hazırladığı tensip zaptıyla tahliye edildi.