G.Saray’ın da istediği Engin’e zorunlu izin

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FF 1. Lig ekibi Altınordu'da sezon başı Gençlerbirliği'nden transfer edilen orta saha oyuncusu Engin Bekdemir gözden çıkarıldı. Teknik heyetin kendisini toparlaması için geçen ay 10 gün özel izin verdiği tecrübeli orta saha oyuncusuna, ek olarak 10 gün daha izin verildi. Bu sezon sadece ligde iç sahadaki Fatih Karagümrük ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 1922 Konyaspor maçlarında forma giyen gurbetçi futbolcu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.
HAYAL KIRIKLIĞI YAŞANDI
PSV ve Porto altyapılarında yetişen ve bir dönem ismi Galatasaray'la anılan Engin'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ara transfer döneminde feshedilmesi gündeme geldi. Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eskişehir ve Osmanlı formalarını giyen 27 yaşındaki futbolcu, sakatlık yaşayıp futbola 1 sezon ara verdikten sonra geçen sezon Gençlerbirliği U21 Takımı'nda 3 maçta oynadı.
Engin, yeniden çıkışa geçmek için geldiği Altınordu'da hayal kırıklığı yaşadı.
UFUK'U TRANSFER ETTİLER
TFF 1. Lig'de ateş hattında bulunan Altınordu'da sol bekte formayı tecrübeli oyuncu Ufuk Budak kaptı. Sezona Niğde Anadolu FK'dan alınan Kahraman Demirtaş ile başlayan, ardından alt yapısından yetişen Ali Mert'i deneyen teknik heyet iki oyuncudan da beklenen verimi alamadı.
İzmir ekibi transferin sonu günü kadrosuna kattığı Ufuk Budak'ın savunmanın solunda gösterdiği performansla rahat bir nefes aldı. Kırmızı-lacivertli ekipte tecrübeli oyuncu gençleri sollayarak formayı kaptı.