G.Saray’ın da istediği Engin’e zorunlu izin

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FF 1. Lig ekibi Altınordu'da sezon başı Gençlerbirliği'nden transfer edilen orta saha oyuncusu Engin Bekdemir gözden çıkarıldı. Teknik heyetin kendisini toparlaması için geçen ay 10 gün özel izin verdiği tecrübeli orta saha oyuncusuna, ek olarak 10 gün daha izin verildi.PSV ve Porto altyapılarında yetişen ve bir dönem ismi Galatasaray'la anılan Engin'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ara transfer döneminde feshedilmesi gündeme geldi.Engin, yeniden çıkışa geçmek için geldiği Altınordu'da hayal kırıklığı yaşadı.TFF 1. Lig'de ateş hattında bulunan Altınordu'da sol bekte formayı tecrübeli oyuncu Ufuk Budak kaptı.İzmir ekibi transferin sonu günü kadrosuna kattığı Ufuk Budak'ın savunmanın solunda gösterdiği performansla rahat bir nefes aldı. Kırmızı-lacivertli ekipte tecrübeli oyuncu gençleri sollayarak formayı kaptı.