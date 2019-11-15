358 servis aracı denetlendi

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okul servis araçlarına jandarma tarafından yapılan denetimler sıklaştırıldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul taşıtlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek amacıyla il genelinde okul servis araçlarına yönelik eş zamanlı denetime çıktı. Okul servis araçlarına yönelik yapılan kontrollerde 358 araç denetlenirken, 55 araca 13 bin 980 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, 11 servis aracının da trafikten men edildiği öğrenildi. Öte yandan ekipler, denetim yaptıkları servislerdeki öğrencilere de çeşitli uyarılarda bulundu.