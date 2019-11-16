BAL-KES deplasman fakiri

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1.Lig'de sezona müthiş bir başlangıç yapan Balıkesirspor, evinde tüm rakiplerine fark atarken, deplasmanda ise 17 takımın gerisinde kaldı. Kırmızı-beyazlılar sahasındaki 6 maçın 5'ini kazanıp 1'inde berabere kalıp hiç mağlup olmadan 16 puan toplarken, 5 dış saha maçında sadece 2 puan aldı. Sahasında 16 gol atıp tribünleri ayağa kaldıran Bal-Kes dış sahada ise sadece 2 gol kaydedebildi. Teknik Direktör Ali Tandoğan, "" dedi.