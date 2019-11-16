Hayatının en acı gününü yaşadı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Kiraz ilçesinde akrabaları Murat A.'nın öldürdüğü İbrahim A. (45), eşi Döndü A. (38), oğulları Kemal A. (16) ve amca oğulları Erol A.'nın (35) cenazelerinin otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından geçtiğimiz gün İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazeler için dün öğle saatlerinde Çayağzı Mahallesi Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Cenazeler, araçtan çıkartılmadan namazlar kılındı, helallikler alındı. Çevredeki kırsal mahallelerden de birçok kişi cenazeye gelip, acılı ailelere başsağlığı diledi. Namazların kılınmasının ardından 4 cenaze, yan yana defnedildi. Saldırıda hayatını kaybeden İbrahim A.'nın babası İbrahim A. (70), Erol A.'nın babası Mustafa A. (64) ve Döndü A.'nın akrabaları taziyeleri kabul etti.İbrahim ve Döndü çiftinin, saldırıdan hemen önce okula gitmek için evden çıktığı için hayatta kalabilen oğulları Yasin A. (12) cenazede güçlükle ayakta durabilirken, evli olan ablası Hatice B. ile dedesi İbrahim A., onu bir an olsun yalnız bırakmadı. Acılı abla-kardeş, birbirlerine sarılarak, teselli bulmaya çalıştı. Saldırıda oğlunu, gelinini ve torununu kaybeden İbrahim A.'nın, "Ben Yasinimi kimselere bırakmam. Onu okutup kaymakam, savcı yapacağım" sözleri, herkesi duygulandırdı. Yasin A., cenazelerin defnedilmesinin ardından annesinin, babasının ve abisinin mezarlarına su döktü.OLAYLA ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Murat A. tutuklandı. Zanlı ifadesinde, namus meselesi yüzünden cinayeti işlediğini ve kimseden yardım almadıını itiraf ettiği öğrenildi.