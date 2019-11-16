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İlk yolcu Eren

Sarı kırmızılı kurmaylar, beklenilen performansı gösteremeyen gurbetçi futbolcunun biletini kesti. Forvet için adaylar arasında; Marcus Berg, Wilfried Bony ve Loic Remy bulunuyor

Giriş Tarihi: 16.11.2019
İlk yolcu Eren
Süper Lig'de milli araya giren Göztepe'de ocak transfer dönemi için golcü arayışları hız kazandı. Devre arasında Eren Derdiyok ile yolları ayırmayı planlayan Göztepe yönetimi, yıldız oyuncular Wilfried Bony ve Loic Remy'nin yanı sıra Rus ekibi Krasnodar'da forma giyen Marcus Berg'i de gündemine aldı. İsveçli 33 yaşındaki oyuncu için nabız yoklayan yönetim, devre arasında girişimlere başlayacak. Teknik direktör İlhan Palut ile anlaşan ve zor bir sürece giren Göztepe milli araya kadar olan kritik dönemeçten 4 puanla çıktı. Teknik direktörsüz çıktığı Trabzon deplasmanından altın değerinde bir 3 puan çıkarmayı başaran Göz-Göz, zirve mücadelesi veren Malatya'dan da bir puan aldı. Milli arada sakatların da dönmesiyle birlikte gücüne güç katacak olan Göztepe, sırasıyla Alanyaspor ile dışarıda, Fenerbahçe ile sahasında oynayacak. Sarı-kırmızılılar devre arasına kadar oynanacak olan 6 maçın 4'ünü ise dışarıda oynayacak. Alanya, Ankaragücü, G.Birliği ve Sivas ile deplasmanda oynayacak olan Göztepe sanasında ise F.Bahçe ve G.Saray ile karşı karşıya gelecek.
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İlk yolcu Eren
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