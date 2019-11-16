İlk yolcu Eren

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de milli araya giren Göztepe'de ocak transfer dönemi için golcü arayışları hız kazandı. Devre arasında Eren Derdiyok ile yolları ayırmayı planlayan Göztepe yönetimi, yıldız oyuncular Wilfried Bony ve Loic Remy'nin yanı sıra Rus ekibiİsveçli 33 yaşındaki oyuncu için nabız yoklayan yönetim, devre arasında girişimlere başlayacak. Teknik direktör İlhan Palut ile anlaşan ve zor bir sürece giren Göztepe milli araya kadar olan kritik dönemeçten 4 puanla çıktı. Teknik direktörsüz çıktığı Trabzon deplasmanından altın değerinde bir 3 puan çıkarmayı başaran Göz-Göz, zirve mücadelesi veren Malatya'dan da bir puan aldı.Sarı-kırmızılılar devre arasına kadar oynanacak olan 6 maçın 4'ünü ise dışarıda oynayacak. Alanya, Ankaragücü, G.Birliği ve Sivas ile deplasmanda oynayacak olan