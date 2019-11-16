BUGÜN NELER OLDU

Manisa'da kış ortasında üzüm hasadı yapıldı. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından kentin önemli geçim kaynağı arasında yer alan üzüm için "Kapalı Sistem Serada Topraksız Sofralık üzüm Yetiştiriciliği" projesi hayata geçirildi. Üzüm yetiştiriciliğini geliştirmek ve üreticilere katma değer sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirilen proje meyvesini verdi. Geçtiğimiz haziran ayında ilk hasadı yapılan serada, hedeflenen ikinci kış hasadı yapıldı.Proje ile Türkiye'de bir ilke imza atılırken, üzümde ikinci hasat hayali gerçek oldu. Sezonun ilk hasadında dekar başına yaklaşık 3.5 ton üzüm elde edilen serada, ikinci hasatta ilk hasadın yarısı kadar verim elde edildi. Proje ile piyasada üzüm olmadığı mayıs ayları ile kasım ve aralık aylarında piyasaya üzüm sunularak, üretici sezon dışında önemli bir gelir elde edebilecek. Öte yandan çalışma kapsamında tamamen kontrollü şartlarda üretim yapıldığından dolayı ihracatta kalıntı sorunu da ortadan kalkacak. Ayrıca kapalı ortamda üzüm yetiştiriciliği yapıldığından dolayı bazı dönemlerde üzüm üreticilerinin korkulu rüyası haline gelen salkım güvesi zararlısından da üzüm korunmuş olacak. Projede tarıma uygun olmayan arazilerde de üzüm üretimi yapılarak bölge halkına gelir kapısı açılması hedefleniyor. Kontrollü şartlar altında üzüm yetiştireceklerini belirten Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, "Bir kaç farklı amacımız var. Bunlardan bir tanesi de bir yılda 2 sefer ürün alabilmek yani iki hasat gerçekleştirebilmek. Bugün burada daha önce 1. hasadını yaptığımız ürünlerin 2. hasadını gerçekleştiriyoruz. Daha önce haziran ayında ilk hasadını gerçekleştirmiştik. Şimdi ise kasım ayının ortasına doğru 2. hasadını gerçekleştiriyoruz. Bu denememizin ilk verim yılı. Buradan önümüzdeki yıllarda ekonomik analiziyle beraber üreticilerimize ve ülkemize önemli önerilerde bulunacağımızı düşünüyoruz" dedi.Çift ürün hasadı ile sezon dışında piyasaya üzüm arz edilebileceğini dile getiren Ünal, "Çalışma yapmamızın diğer bir amacı üreticilerimize katkı sağlayabilmek. Mayıs ayında, piyasada ürün yokken piyasaya ürün sunabileceğiz. Ya da kasım, aralık ayında piyasada ürün yokken piyasaya üzüm sunabileceğiz. Sera sayesinde temiz, güvenilir ve hastalıksız bir ürün elde ediyoruz. İçerisindeki besin maddesinden, attığımız ilaca kadar kalıntısız temiz dışarısıyla her hangi bir irtibatı olmayan güvenilir temiz bir ürüne ulaşabiliyoruz. Ayrıca salkım güvesiyle ilgili de bir sıkıntımız yok. Çünkü salkım güvesi bir zararlı. Burada zararlının içeriye girebilme şansı yok. O yüzden salkım güvesiyle ilgili de bir sıkıntımız yok" diye konuştu.