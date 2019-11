İzmir’den dünyaya

Micaleff Ailesi, İzmir'e 1860'lı yıllarda geldi. Ailenin zeytinyağı yolculuğu, 1938 yılında Anthony Micaleff'in zeytinyağı üretmesi ile başladı. Micaleff, Halkapınar'da kurduğu fabrikada, Türkiye'nin ilk markalı zeytinyağını üretti. 1945 yılında doğan Kristal markasının logosu da dedeleri Carmelo Micaleff'i Türkiye'ye getiren vapurdu. Anadolu'yu zeytinyağı ile tanıştıran Kristal Yağları, zeytinyağını piyasaya teneke ambalajla sunan ilk firma oldu. Teneke ambalajların üzerindeki vapur logosu nedeniyle "vapurlu yağ" olarak tanındı. Şirketi, Antony Micaleff'in ardından oğullarından Charles Micaleff yönetti. Charles Michaleff'in vefatından sonra bayrağı devralan Noel Micaleff, 2003 yılında şirkette çalışmaya başlayan yeğeni Christopher Dolog'u kendi yerine hazırladı. Şirket bu arada 2007 yılında ortak olduğu Arkas Holding'in gücünü de arkasına alarak yatırım ve üretim kapasitesini artırdı. Bugün 25'in üzerinde ülkeye zeytinyağı ihraç eden Kristal Yağları, 2018 yılında dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi olan İspanya'nın Valencia kentinde zeytinyağı şirketi kurup, orada üretim ve ihracata başladı. Valencia'daki üretimin başına da Kristal Yağları'nın Genel Müdürü Christopher Dologh geçti. Dologh ile zeytinyağını, Kristal'in yolculuğunu konuştuk.

İsteyerek mi zeytinci oldunuz? Aslında böyle bir düşüncem yoktu, ama 2003'te babamı kaybedince burası bana yuva oldu. Dayım Noel Micaleff ile birlikte ben yönetiyorum. 16 yıldır elimden geldiğince emek sarf ederek bir yerlere getirmeye çalıştım ki bir şeyler becerdik. En son Valencia açılımı da bu başarının eseri olacak. Kristal zaten global bir marka, 25-30 ülkede satılıyor. Ama şirketimizi global hale getirmemiz lazım ki siyasal çalkantılara, ekonomik çalkantılara daha dayanıklı hale gelelim. Dursam daha ne yapacağım dedim. Bir senede en azından başlattık. Yaklaşık 200 bin ton satış yaptık. 750 bin ile kapatmayı hedefliyoruz..

ISPANYA'DA IKINCI YIL

Şirketi tamamen İspanya'ya taşıyacağınız söylentileri var... Bazıları İspanya'ya gidişimizi yanlış anladı. "Kristal kapattı, İspanya'ya gidiyor" dedi. Hayır Kristal kapatıp gitmedi. Zeytinyağının, zeytinciliğin sınırı yok. Global şirketler nasıl gelip bunu Türkiye'de yapıyorsa biz de burada 80 yıllık, bunu çok iyi yapan bir şirket olarak gidip yapabiliriz. Bunu ana ülkesinde, İspanya'da yaparız dedik. Gidip baktığımda gördüm ki gözümüzde büyüttüğümüz İspanya hiç de öyle değil. Evet miktar var, fiyat ucuz ama bizim İzmir'den çıkan bir şirket olarak daha çok bildiğimizin farkına vardım. Hayır Ayvalık ile sınırlama kendini. Şu anda İspanya'da bir yılı doldurduk. İki ürünle gidiyorduk, bu sene üç ürün daha katacağız. Kristal olarak oradaki lokal varyetelerden de premium ürünler üreteceğiz. Bu yatırım bizi tüm dünyadaki müşterilere, talebe cevap verebileceğimiz bir konuma getirdi. ÜRETİCİYE 10 BİN FİDAN

Orada da Kristal olarak mı üretiyorsunuz? Şu anda Kristal markası ile üretim yapıyorum. Markamız her yerde tescilli, fakat yeni bir marka daha yaratıyoruz. O da ihracat için. İspanyol iç piyasasına satmıyorum. İspanya'da yeni markayı kabul ettirmek zor. Orası bize var yok senelerinde lazım. Yumurtaları aynı sepete koymayalım mantığı yani.

HER ŞEY PARA DEĞİL



Üreticiye fidan dağıttınız... Sertifikalı 10 bin fidan dağıttık Ayvalık'ta. Kristal olarak Türkiye'ye ait yerel varyeteleri geliştirmemiz bir süreç alacak, ama bu adımı atmaya devam edeceğiz. Bu sene 10 bin fidan. Bunun parasını biz karşılayacağız. Billboardlara adımı yazdıracağıma fidan dağıtmayı tercih ederim. Çünkü billboardlar yarın yok ama o fidan sonsuza dek var. Bundan sonra biz diğer bölgelerdeki lokal varyetelerin farkındalığını yaratmak için oradaki hasatlara da katılacağız. Milas'ta yapılacak hasat şenliğinde de Memecik varyetesi dağıtacağız. Türkiye'nin gideceği yön, kalite yönü olması lazım. Lokal varyetelerle fiyattan ziyade katma değerli ürün yaratıp bunu kendi içimizde veya dünyaya pazarlamak olmalı hedef. Tariş ile birlikte kalan iki yerli markadan birisi olarak bunu üstümüze aldık. Her şey para değil. Hayat paylaştıkça güzel diyorlar ya. Lokal varyetelerimizi destekleyeceğiz. Sektör lideri olmak sadece rakamlarla, cirolarla olmuyor.

Siz yılda ne kadar yağ tüketiyorsunuz? Hesabını tutmuyorum, ama şahsi olarak çok tüketiyorum. Sürekli yağ içiyorum. Hem tatmak hem damağımı sürekli canlı tutmak için. Ben aldığım şişeyi 12 ay boyunca tutuyorum, onun değişimini de ölçüyorum acaba ilk tattığım ile 12 ay sonrası arasındaki fark ne diye. Evde sadece tüketmek için yağ bulundurmuyorum yani.

