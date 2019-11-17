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Kar maskesı takıp, husumetlısını vurdu

Giriş Tarihi: 17.11.2019
Kar maskesı takıp, husumetlısını vurdu
DENİZLİ'NİN Sarayköy ilçesi Aşağı Mahalle Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, Nail D. başına kar maskesi takıp, husumetli olduğu Mustafa Başkaya'nın ailesiyle yaşadığı ikinci kattaki dairenin önüne gitti. Evinin kapısından çıkan Başkaya, Nail D. ile karşılaştı. Burada ikili arasında çıkan arbede, evin salonuna kadar devam etti. Arbede sırasında tabancadan çıkan kurşunlar Mustafa Başkaya'yı ayağından, eşi Fatma Başkaya'yı ise karnından yaraladı. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli Nail D.'yi olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Başkaya çifti ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatma Başkaya'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.
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Kar maskesı takıp, husumetlısını vurdu
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