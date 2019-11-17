Selendili çiftçiler yağmur duasında

BUGÜN NELER OLDU

MANİSA'NIN Selendi ilçesinin Çıkrıkçı Mahallesi ile Karşıova Mahallesinde ekili arazilerindeki ürünler için yağış beklentisi içerisinde olan üreticiler ve çiftçiler, yağmur duasına çıktı. Çıkrıkçı ve Karşıova mahallerindeki camilerde kılınan namaz sonrası cami alanında bir araya gelen çiftçiler yağmur yağması için ellerini semaya açarak dua ettiler. Çıkrıkçı Mahallesinde Selendi Müftüsü Ömer Bozkurt tarafından yapılan yağmur duasından sonra, katılanlara Selendi'nin yöresel yemekleri keşkek, nohut, etli pilav, ayran ve tatlı ikramı yapıldı. Müftünün ettiği duaya çiftçilerden bazıları avuçların gökyüzüne kimileri de yere doğru çevirerek eşlik etti. Çıkrıkçı Mahalle Muhtarı Metin Başoğul, çiftçilerin mahsullerini ekmek için yağmurun yağmasını beklediklerini belirterek "Bu yıl geçen yıllara göre toprak daha da kurak. Bizim mahallemiz ve diğer mahallerdeki üreticilerimiz yağmur yağmasını bekliyor. Bizler de mahalle olarak yağmur duasına çıkmaya karar verdik. Allah kabul etsin" dedi.