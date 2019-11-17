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Vıcdansız anne cezaevıne kondu

’’da, doğurduğu bebeği sokağa bırakarak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı

Giriş Tarihi: 17.11.2019
Vıcdansız anne cezaevıne kondu
TURGUTLU'NUN Yiğitler Mahallesi'ndeki bir arsada bulunan yeni doğmuş bebek cesediyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zehra Yüksel (38), İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadının ifadesinde, eşinden boşandıktan sonra 2 çocuğuyla birlikte yaşadığını, evlilik dışı ilişkiden hamile kaldığını, bebeği doğurmak istemediğini ve internette doğum videoları izleyerek tuvalette kendi başına doğurduğu bebeğin göbek kordonunu da kendisinin kestiğini, ancak bebeğin yaşamadığını iddia ettiği öğrenildi. Öte yandan, bebeğin kesin ölüm nedeninin İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından belli olacağı ifade edildi.
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Vıcdansız anne cezaevıne kondu
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