FABRIKADAN AYRILIP IŞININ PATRONU OLDU

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evinde börek, tatlı yapıp satan Semra Baysal (45) isimli kadın girişimci, hizmet sektöründe bulunmak amacıyla KOSGEB'e başvurdu. KOSGEB'ten aldığı uygulamalı girişimcilik belgesi ile Yunusemre ilçesinde bulunan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısında ablası Zeliha Yontan ile birlikte KOSGEB desteği ve bankadan aldığı krediyle Cizza isimli bir iş yeri açtı. İş yerinde pizza, börek, tatlı, pişi yapıp satan Baysal, evlerden gelen siparişleri de almaya başladı. Kendi işini kurmak için çalıştığı fabrikadan da ayrılan Baysal, KOSGEB'ten 2 yılın sonunda 55 bin liralık hibe desteği alacak. Uzun zamandır hizmet sektöründe yer almak istediğini vurgulayan Semra Baysal, "Daha önce sipariş üzerine evimden yaptığım ürünleri satıyordum. Sonra kendime bir mekan açmayı istiyordum. Fabrikayı bıraktıktan sonra ablamla beraber iş yeri açmayı düşündük. KOSGEB'e başvurduk. Uygulamalı girişimcilik kursunu bitirdim. Sonra bankadan kredi aldım. Onunla başladım. KOSGEB de desteğini verince işyerini açtım" dedi.