Minik asya için ilik kampanyası

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BUGÜN NELER OLDU

PNH hastalığı nedeniyle yaklaşık 1.5 yıldır ilik nakli bekleyen Asya Soylu'nun ailesi, hasta çocuklar için ilik nakli kampanyası başlattı. Kızılay'ın, sivil toplum kuruluşlarının ve özel bir anaokulu çalışanlarının da destek verdiği 'Gen ikizin seni arıyor' adlı kampanya kapsamında, gönüllüler tüm gün boyunca kan verdi. Kızılay aracının içinde 3 tüp kan veren bağışçılar, Asya ve onun gibi ilik nakli bekleyen çocuklara umut oldu. Bornova'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, Asya'nın ailesinin yanı sıra, Asya'nın okuduğu özel bir anaokulunun öğretmen ve öğrencileri de gönüllü olarak görev aldı. Minik Asya herkesi donör olmaya davet ederek, "Bugün burada güzel bir şey yapmak istedik. Kan vermemiş olan insanlar gelip kan veriyor, kan veren insanlar da onlara yardım ediyor. Daha güzel oluyor. Bu hiç bitmeyecek, hep devam edecek. Genetik ikizinizi bulup da hayat kurtarın. Hayal ediyorum, bir gün herkes kan verecek ve çocuklar hiç hasta olmayacak" dedi.