"Bir sevdadır karşıyaka”

TFF 2. Lig'in kapısından dönen İzmir temsilcisi, TFF 3. Lig 2. Grup'ta 16'ncı sıralara kadar düştüyse de toparlanıp 3. sıraya kadar tırmandı. Karşıyaka'da Soner Tolungüç'ün teknik direktörlük görevini devralmasıyla tutuk başladığı ligde kısa sürede eski günlerine döndü. Son 9 maçta hanesine 20 puan yazdırıp 13 sıra birden yükselen, 9 haftada bileği yalnız 1 kez bükülen yeşil-kırmızılı ekip taraftarlarına şampiyonluk şarkıları söyletmeye başladı. Karşıyaka teknik direktörü Soner Tolungüç, yazarımız Lebip Timor'a konuştu: İskenderunspor'da başlayıp başarılarla sürdürdüğü ama Galatasaray ve Trabzonspor'da yıldızlaştığı bir futbolculuk kariyeri yazar CV'sinde. Geri dörtlünün solunda görev yapsa da, orta alanın solunda oynadığında raket gibi kullandığı sol ayağı ile adeta şov yapardı yeşil zeminde. Formasını çıkarıp astığında, bana göre bir yıldız kaymıştı sahalardan. Karşıyaka'da oynadığı dönemlerde herkesin gönlünü kazanmıştı. 2016 yılında Galatasaray'ı çalıştıran Hollandalı Riekerink'in yardımcılığı teklif edildiğinde o hiç düşünmeden Karşıyaka'dan gelen teklifi kabul etmiş ve çok zor şartlar altında görev almıştı. Bu kez de öyle oldu. "Gel dediler" koşa koşa geldi. Bundan sonrasında sözü Soner Tolungüç'e bırakıyoruz:

KOŞA KOŞA GELDİM

"Teknik adam olarak bu ikinci gelişim Karşıyaka'ya. Her ikisinde de koşa koşa geldim. Bu camiada görev yapmak onurdur, şereftir benim için. Başka bir deyişle bir sevdadır, aşktır Karşıyaka benim için. Bu aşkı tarif etmeye kelimeler yetmez. İşin teknik tarafına dönecek olursak, göreve geldikten sonra 9 maçta sahaya çıktım. 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgimiz var. Ama puan kaybettiğimiz maçlarda bile galibiyete yakın taraf hep bizdik. Son hafta oynadığımız Fethiyespor maçındaki galibiyet sonrası 3. sıraya çıktık. Gelirken de geldikten sonra da, şu anda da hiç şampiyonluk sözü çıkmadı ağzımdan. Böyle bir söz vermedim ama her maça kazanmak için çıkan bir takım sözünü verebilirim. Başkanımızı ve yönetimimizi hep yanımızda görmek, taraftarın gücünü hissetmek bize büyük güç ve moral veriyor. Futbolcularıma gelince, böyle özverili bir grupla çalıştığım için çok şanslıyım. Biz ne yaparsak yapalım, son sözü onlar söylüyorlarsa bu başarıda en büyük pay sahibi de onlardır."

LEBİP TİMÖR