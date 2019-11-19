Cinsel içerikli ürün baskını

BUGÜN NELER OLDU

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak ürün satanlara yönelik operasyon yapıldı. Kaçak ürün satıcılarına yönelik operasyonlarda 62 adet kaçak cinsel içerikli ürün ve hap ile 3 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca ekipler, düzenledikleri parada sahtecilik ve elektronik haberleşme kanununa muhalefet operasyonunda ise 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Hasan Yaman Rana Yaman Mehmet Özkan Ceren Beler