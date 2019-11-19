Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Cinsel içerikli ürün baskını

Cinsel içerikli ürün baskını

Giriş Tarihi: 19.11.2019
Cinsel içerikli ürün baskını
DENIZLI İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak ürün satanlara yönelik operasyon yapıldı. Kaçak ürün satıcılarına yönelik operasyonlarda 62 adet kaçak cinsel içerikli ürün ve hap ile 3 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca ekipler, düzenledikleri parada sahtecilik ve elektronik haberleşme kanununa muhalefet operasyonunda ise 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Hasan Yaman Rana Yaman Mehmet Özkan Ceren Beler
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cinsel içerikli ürün baskını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN