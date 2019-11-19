Karesi’de 2020 hazırlıgı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinin Belediye Baskanı Dinçer Orkan, 2020 yılı projelerini açıkladı. Gördügü eksiklikleri baskan olunca yapmaya basladıgını ifade eden Orkan, "En acil gördügüm konulardan birisi Asri Mezarlıgı'nın orada 5 yolun birlestigi bir yol var. Ölümlü kazaların da oldugu bir nokta. Plan, proje ve imalat asamasından sonra hemen bu sorunun üzerine gittik ve yaptık" dedi. Gelir getirecek projelere önem veren Orkan, söyle devam etti:

YAŞAM MERKEZİ

Edremit yolunda Karesi Belediyesi'ne ait bir yerimiz var. Allah nasip ederse ki oraya outlet ve benzinlik içinde fast food yerleri de olan bir mekan ile belediyemize gelir getirecegimiz düsünüyoruz. Adnan Menderes Mahallemizde yasam merkezi olmadıgını tespit ettik. Planı ve projesini yaptık ve stratejik toplantılarımızda dile getirdik. Yücel Baskanımız da bunu begendi ve 'ortak yapalım' dedi. Sakarya Mahallesi'nde de gençlik merkezi planlıyoruz.

MOLA EVİ

Bir baska projemiz de 'Mola Evi ya da 'Nefes Evi' projesi. Alzheimer hastalıgı olan, otizmli bireylerimiz var. Biz bu vatandaslarımıza gün boyu bakmayı talep ediyoruz. Yakınları pazarını yapabilir, alısveris yapabilir bir süre kendi islerine odaklanabilir. Onlara da bu anlamda katkı saglayabiliriz. Henüz yer konusu netlesmedi. Pasaalanı Mahallesi'ne dinlenme alanı ve spor tesisi yapacagız.

BAŞKAN'IN HAYALİ

Vatandaslarımız trafik sıkısıklıklarından dert yanıyor. Bununla ilgili Yücel Baskanımız ile organize hareket ediyoruz. Küçük dokunuslar dahi olsa trafigi rahatlatıyor. TTM çıkısındaki düzenleme gibi. Milli Kuvvetler Anafartalar ve Kızılay Caddesi ile ilgili bir çözüm gerekiyor. Tren Garı'nın oraya bir meydan yapılıp alttan da dalcık ile gidilirse, benim hayalim; nostaljik tramvay ile ulasımı saglamak yönünde. Meydan altı da otopark yapılır, otoparktan alınacak kart ile ücretsiz olarak tramvaya binilebilir. Bizim maalesef meydanımız yok. Tren garının oldugu yeri meydan yapıp onun baglantı yollarını da yapabilirsek iste o benim hayalim. Bizde maalesef 1950'lerden kalmıs bir Milli Kuvvetler Caddesi var ki hala aynı. Genisligi ve rahatlıgı düsünürsek tren garının oraya yapılacak meydan güzel olacaktır.

ATATÜRK EVİ

Özendigim seylerden birisi de Balıkesir'e Atatürk Evi'ni yapabilmek. Maalesef merkezde müdürlerimizi ikna edip binaları alamıyoruz. Seyir tepesi dedigimiz Üçpınar'ın üzerinde ki alanı degerlendirip Karesi Beyligi'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar o geçis sürecindeki tarihi yapıtları oraya yapmayı düsünüyoruz. Atatürk Evi de onlardan birisi olacak.