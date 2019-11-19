Papaz ‘Hoş geldin’ diyerek vurmuş

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Erzene Mahallesi'nde papaz Hasan Yaman'ın (56) eşinin güzellik merkezine gelen iş adamı Mehmet Özkan'ı (42) öldürmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 12 Kasım'da Mehmet Özkan ayak mantarı tedavisi için Seval Yaman'ın sahibi olduğu güzellik merkezine gitti. Daha önce eşine 'Erkek müşteri geldiği zaman beni çağır' diyen Hasan Yaman, Özkan eşine ait güzellik merkezine gelince gitti. Pompalı tüfekle Özkan'ı öldüren Hasan Yaman olay yerinden kaçtı.

ŞOKA GİRDİ

Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen 112 ekibi Mehmet Özkan'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Özkan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri güzellik merkezinde inceleme yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu. Ayrıca, çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Hasan Y.'nin bir otomobil ile kaçtığı belirlendi. 2006'da dinini değiştirip Hristiyanlığa geçen ve İzmir Yeni Doğuş Kilisesi'ne rahip yardımcısı olarak atanan Hasan Yaman Çanakkale'ye bilet alıp şehirlerarası otobüsle kaçarken Aliağa'da yakayı ele verdi. Rahip Hasan Yaman, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Hasan Yaman, diyabet ve kalp rahatsızlığı olduğunu ileri sürüp, zaman zaman bayıldığı ve hatırlamadığını, ayrıca cinayeti işleyecek gücü olmadığını bu yüzden de kaçamayacağını belirterek suçlamaları kabul etmedi. Hasan Yaman, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



'BENİ ÇAĞIR' DEMİŞ

Katil zanlısı papaz Hasan Yaman'ın çok kıskanç olduğu, erkek müşteri gelince karısına 'beni çağır' diye uyardığı öğrenildi. Olay günü Mehmet Özkan gelince karısı Seval Yaman'ın eşi Hasan Yaman'ı dükkana çağırdığı belirtildi. Hasan Yaman geldikten sonra Mehmet Özkan'ın yanına gidip 'Hoş geldin' dediği, Özkan'ın 'Hoşbulduk' dedikten sonra zanlı Yaman'ın dışarı çıkıp tekrar içeri girdiği, bu kez de Özkan'a 'Sen neden yavaş konuşuyorsun' diye sorduğu ortaya çıktı. Hasan Yaman, 'Nasıl abi. Anlayamadım' şeklinde cevap veren Özkan'a pompalı tüfekle yanıt verdiği ve vurduğu anlaşıldı. İşadamı Mehmet Özkan'ın mantar tedavisi için randevularını eşi Rana Özkan'ın aldığı öğrenildi. Mehmet Özkan'ın Seval Yaman'a ait güzellik merkezine sık sık gitmediği, en sonra yaz aylarında gittiği belirtildi. Mehmet Özkan'ın insanlara karşı çok saygılı davrandığı ve çevresinde sevilen bir kişi olduğu bildirildi. Cinayetin ardından eşi Rana Özkan ile 12 yaşındaki oğluyla yasa boğuldukları öğrenildi.