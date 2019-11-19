Yatalak eşine türkü söylüyor

Geçen yıl ağustos ayında Diyarbakır'a tatile giden ailesini almak için İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne doğru yola çıkan Mehmet Sürer'e (35), yolda yürürken ters yönden gelen bir motosiklet çarptı. Motosikletin çarpmasıyla yere düşerek kafasını vuran Sürer daha sonra ayağa kalkarak, çevresindekilere "Bir şeyim yok" deyip otogara gitti. Diyarbakır'a gitmek üzere otobüse binen Sürer, Manisa'nın Salihli ilçesinde fenalaştı. Sürer, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle otobüsten ambulansa alınarak Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyninde ciddi hasar oluştuğu belirlenen Sürer, Manisa Celal Bayar Hastanesi'ne sevk edildi. Burada, bilinci kapalı şekilde yaklaşık 2 ay yoğun bakımda kalan Sürer, uyandığında konuşma, yürüme, yemek yeme gibi birçok yetisini kaybetti, elleri ve ayaklarında da bükülmeler meydana geldi. Tedavisinin ardından taburcu edilen ve yatağa mahkûm olarak yaşamaya başlayan Sürer'e, yüzde 100 engelli raporu verildi.

MUTLU OLUYOR

Kendisine söylenenleri anlayan Sürer, sadece gözleriyle iletişim kurar hale geldi. Eşi Emine Sürer (27), çaresizliklerine çözüm bulunmasını isteyerek, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne yardım çağrısında bulundu ve eşine çarpan kişinin de hala bulunamadığını söyledi. Esma (12), İslam (8) ve ikiz kız çocukları Melisa ve Esila'ya (1.5) hem annelik hem de babalık yapmaya başlayan Emine Sürer, "Eşimin ayağa kalkmasını istiyorum. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum, lütfen eşimin ayağa kalkması için bana yardım edin" dedi. Eşinin yatağının başucuna oturup, gözlerinin içine bakarak ona türküler okuyan Emine Sürer'in bu anları, kızı Esma tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sürer, "Ben ona türkü okurken çok mutlu oluyor, gözlerinin içi gülmeye başlıyor. O mutlu olunca, ben de mutlu oluyorum" dedi.