Burnunda 6 yıl dişiyle yaşamış

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Utku İyigün (19), burnundan sağlıklı nefes alamadığı için Denizli'de hastaneye başvurdu. Kulak, burun, boğaz uzmanı Opr. Dr. Ali Yüksel tarafından muayene edilen İyigün'ün burnunda, kemik eğriliği ve burun eti büyümesi tespit edildi ardından yüz tomografisi çekildi. Tomografiyi kontrol eden Dr. Yüksel, İyigün'ün burnunun içinde yabancı cisim olduğunu gördü. Ameliyatla burundan çıkarılan yabancı cismin, diş olduğu belirlendi. İyigün'ün 6 yıl önce bisiklet kullanırken geçirdiği kazada kırılan dişinin, burun boşluğuna kaçtığı ortaya çıktı. İyigün, burnundan çıkan dişi görünce şaşkınlığını gizleyemedi.